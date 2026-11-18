Veröffentlicht am 18.11.2026

Norderstedt. Am Sonnabend, 21. November, wird die beliebte Veranstaltungsreihe in der Stadtteilbücherei Garstedt fortgesetzt. Ehrenamtliche Vorleserinnen und Vorleser stellen Texte zum Motto „Agatha Christie und ihre Töchter“ vor.

In diesem Jahr jährt sich der 50. Todestag von Agatha Christie. Sie starb am 12. Januar 1976. Anlässlich dieses Ereignisses tauchen die ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorleser unter dem Titel ‚Agatha Christie und ihre Töchter‘ in die Welt der Krimi-Autorinnen ein. Sie beschäftigen sich mit Christie selbst und mit anderen bekannten Autorinnen, die das Genre geprägt haben.

Die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auf eine gemütliche und spannende Veranstaltung mit kleinem Getränkeverkauf und musikalischer Untermalung durch das „Ensemble Stillos“ freuen.

Datum und Zeit: Sonnabend, 21. November 2026, 16 Uhr (Einlass: 15.30 Uhr)

Veranstaltung: Texte und Töne – Agatha Christie und ihre Töchter

Ort: Stadtteilbücherei Norderstedt-Garstedt, Europaallee 36

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Eintrittspreis: 5 Euro, ermäßigt mit Büchereikarte 4 Euro

Vorverkauf am Veranstaltungsort ab 07. November