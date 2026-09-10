Veröffentlicht am 10.09.2026

Norderstedt. Es steht nicht gut um den Hof von Olivia, von allen nur Olli genannt: Nachdem die Landwirtschaft nicht mehr viel abwirft, hat sich ihre Hoffnung, Teile des Hofes an Feriengäste zu vermieten, als Fehlschlag erwiesen. Das sehen Knecht Erni und Magd Alma jedoch anders und packen die Gelegenheit beim Schopf, als sich die Rentner Trutchen und Herbert aus dem nahegelegenen Altenheim auf Ollis Hof verirren.

Beide sind hin und weg von der ländlichen Idylle, so dass sie kurzerhand beschließen, das Altenheim zu verlassen und in die leerstehenden Ferienwohnungen zu ziehen. Darin sieht Heimleiter Max Mohrle eine Gefahr für sein Geschäft und schmiedet einen hinterhältigen Plan, um Olli in die Pleite zu treiben. Kann das Schlimmste noch verhindert werden?

Ollis Olenhoff

Plattdeutsche Komödie von Norbert Tank Regie: Marion Hartrampf

Termine Donnerstag, den 08.10.2026 um 20 Uhr (Premiere) Freitag, den 09.10.2026 um 20 Uhr Samstag, den 10.10.2026 um 16 Uhr Sonntag, den 11.10.2026 um 16 Uhr Donnerstag, den 15.10.2026 um 20 Uhr Freitag, den 16.10.2026 um 20 Uhr Samstag, den 17.10.2026 um 16 Uhr Sonntag, den 18.10.2026 um 16 Uhr Spielort: Schulzentrum Süd, Poppenbütteler Str. 230, 22851 Norderstedt Eintrittspreise: 14 EUR / 12 EUR (Rentner/Pensionäre) / 10 EUR (donnerstags ist Tanks Theater-Tag)

Kartenhotline: 0176 / 55 90 99 82 (Renate Schulz, ggfs. Mailbox) E-Mail: karten@tankstheater.de Online: www.tankstheater.de/karten Bei Lange, Marktplatz 10, 22844 Norderstedt, Telefon 040 / 525 54 09