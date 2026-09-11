Veröffentlicht am 11.09.2026

Norderstedt. Am Dienstag, 29.9., findet von 19 bis 20:30 Uhr ein kostenloser Infoabend für Eltern, Angehörige, Fachkräfte und alle Interessierten im Förderzentrum für geistige Entwicklung, Hasenstieg 13 in Norderstedt statt. Immer mehr Kinder erhalten eine Diagnose aus dem Autismus-Spektrum.

Das stellt Familien, Schulen, Vereine und Fachkräfte vor neue Herausforderungen. Bei dieser Veranstaltung wird informiert, Erfahrungen geteilt, Unterstützungsangebote sichtbar gemacht, gemeinsam Ideen entwickelt, Kontakte geknüpft und ins Gespräch gekommen. Ein Impulsvortrag gibt in diesem Rahmen Torben Renner vom Landesförderzentrum Autistisches Verhalten. Auch verschiedene weitere Institutionen stellen sich vor und bieten Gelegenheit zum Kennenlernen und Vernetzen.

Dieser Abend ist Teil von dem Kooperationsprogramm zwischen dem Mütterzentrum Norderstedt e.V. und der Lebenshilfe Norderstedt e.V. Anmeldung entweder per E-Mail an info@lhovn.de oder telefonisch unter 0171 293 37 00. Nähere Infos und weitere Termine für Eltern von Kindern mit Behinderung auch auf www.muetterzentrum-norderstedt.de.