Veröffentlicht am 10.09.2026

Norderstedt. Manchmal sind es die kleinen Dinge, die unser Herz erfreuen und uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Das Familienzentrum Glashütte in der Mittelstraße 45, 22851 Norderstedt lädt daher herzlich zu einem gemütlichen Nachmittag unter dem Motto „Dem Glück auf der Spur“ ein. Am Montag, dem 14. September 2026, von 15:00 bis 16:30 Uhr wollen wir gemein-sam entdecken, was Glück für jeden Einzelnen bedeutet. Bei der Geschichte von den Glücksbohnen, anregenden Gesprächen und dem Austausch persönlicher Glücksmomente nehmen wir uns Zeit zum Schnacken, Zuhören und Miteinandersein.

Außerdem werfen wir einen Blick auf bekannte Sprüche und Redewendungen rund um das Glück und fragen uns, welche Bilder von glücklichen Momenten uns die Werbung vermittelt.

Annette freut sich auf einen fröhlichen Nachmittag voller kleiner Glücksmomente und auf viele nette Begegnungen. Die Teilnahme ist kostenfrei dank der Unterstützung der Stadt Norderstedt und des Landes Schleswig-Holstein.