Veröffentlicht am 09.09.2026

Norderstedt, 09.09.2026. Wie wäre es, einen möglichen neuen Arbeitsplatz erst einmal ganz unkompliziert kennenzulernen – ohne klassische Bewerbungshürde und direkt vor Ort im Unternehmen? Genau das ermöglichen erstmals die JOBTOUR DAYS Norderstedt. Vom 5. bis 9. Oktober 2026 öffnen teilnehmende Norderstedter Unternehmen ihre Türen und geben Jobsuchenden Einblicke in Betriebe, Teams und aktuell mehr als 90 offene Stellen. Die Anmeldung ist ab sofort unter jobtour-days.de möglich. Initiiert wurden die JOBTOUR DAYS von der EGNO | Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH. Ziel ist es, Unternehmen und potenzielle Mitarbeitende unkompliziert miteinander ins Gespräch zu bringen. Statt zunächst Lebenslauf und Anschreiben auszutauschen, steht die persönliche Begegnung im Mittelpunkt.

Betriebsrundgänge, kurze Kennenlerngespräche, Praxiseinblicke oder Job-Speed-Datings ermöglichen es Interessierten, sich direkt ein Bild vom möglichen Arbeitsplatz zu machen. Und wenn die Chemie stimmt, kann aus dem ersten Gespräch schnell der nächste Schritt Richtung neuer Job entstehen.

Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Menschen, die sich beruflich neu orientieren möchten, an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger oder an Personen, die sich von klassischen Bewerbungsverfahren bislang nicht angesprochen fühlen.

Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, Schirmherr der JOBTOUR DAYS, begrüßt den Ansatz. Der Arbeitsmarkt braucht Formate, die Menschen und Unternehmen schneller und unkomplizierter zusammenbringen. Die JOBTOUR DAYS setzen genau dort an: Türen öffnen, miteinander sprechen und herausfinden, ob es passt. Davon profitieren Beschäftigte und Unternehmen gleichermaßen.

Auch Norderstedts Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder, ebenfalls Schirmherrin der JOBTOUR DAYS, sieht darin eine große Chance für den Wirtschaftsstandort: „Die JOBTOUR DAYS bringen Menschen und Arbeitgeber zusammen. Sie zeigen, welches Potenzial wir in Norderstedt und in den Kommunen haben und heben können. Wenn wir diese Talente gewinnen und halten stärken wir den Standort, die Wirtschaft und die Lebensqualität vor Ort und im Land. Gerade in der Metropolregion hat das eine sehr große Bedeutung.“

Unterstützt wird das Format durch die enge Zusammenarbeit mit dem Digital Learning Campus Schleswig-Holstein (DLC). Die Kooperation verbindet die regionale Fachkräftegewinnung in Norderstedt mit einem landesweiten Netzwerk für Zukunftskompetenzen, digitale Bildung und neue Formen der Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Bildung.

Für die EGNO als Initiatorin steht dabei die praktische Wirkung im Vordergrund: Unternehmen erhalten die Möglichkeit, neue Bewerbergruppen anzusprechen und sich als Arbeitgeber zu präsentieren. Jobsuchende wiederum können innerhalb weniger Tage ganz unterschiedliche Berufsfelder, Unternehmen und Tätigkeiten kennenlernen.

Jetzt anmelden und im Oktober dabei sein: Vom 5. bis 9. Oktober 2026 finden die ersten JOBTOUR DAYS Norderstedt statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter jobtour-days.de.

Foto (v.l.n.r): Beim Startschuss für die JOBTOUR DAYS in Kiel: Marc-Mario Bertermann (Geschäftsführer EGNO), Prof. Dr. Christian Filk (Leiter DLC, Europ-Universität Flensburg), Dr. Dorit Stenke (Bildungsministerin Schleswig-Holstein), Katrin Schmieder (Oberbürgermeisterin Stadt Norderstedt), Patrick Pender (MdL Schleswig-Holstein) und Claus Ruhe Madsen (Wirtschaftsminister Schleswig-Holstein). Foto: © Maren Pokroppa