Veröffentlicht am 21.08.2026

Norderstedt. Wie können Unternehmen in Norderstedt neue Arbeits- und Fachkräfte erreichen, ihre Sichtbarkeit als Arbeitgeber stärken und sich unkompliziert potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern präsentieren? Genau hier setzen die neuen JOBTOUR DAYS Norderstedt an, die 2026 erstmals stattfinden.

Die EGNO Entwicklungsgesellschaft Norderstedt mbH lädt interessierte Unternehmen deshalb zu einer kompakten Online-Fragerunde am 24.08.2026 um 11:00 Uhr ein. Im Webinar stellt EGNO-Mitarbeiterin Anja Neumüller das neue Format vor, erläutert die konkreten Vorteile für Betriebe und beantwortet live Fragen zur Teilnahme.

Die JOBTOUR DAYS bringen Arbeitgeber und Menschen auf Jobsuche direkt zusammen: Unternehmen öffnen im Rahmen der Aktionswoche ihre Türen, geben Einblicke in Arbeitsplätze, Teams und Berufsbilder und können potenzielle Mitarbeitende persönlich kennenlernen. Die Premiere steht unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Katrin Schmieder und wird von der EGNO in enger Zusammenarbeit mit dem DCL umgesetzt.

Im Webinar erfahren Unternehmen unter anderem:

wie die JOBTOUR DAYS in der Praxis ablaufen,

wie Arbeitgeber und Fachkräfte zusammengebracht werden,

welchen Mehrwert die begleitende Werbeoffensive bietet,

warum regionales Employer Branding gerade jetzt wichtig ist,

wie Betriebe sich beteiligen und anmelden können.

Die Teilnahme an der Online-Fragerunde ist kostenfrei. Unternehmen, die offene Stellen besetzen, neue Zielgruppen erreichen oder ihre Sichtbarkeit als Arbeitgeber in Norderstedt stärken möchten, sind herzlich eingeladen.

Weitere Informationen zum Format und zur Anmeldung gibt es unter: www.jobtour-days.de und direkt bei Anja Neumüller, neumueller@egno.de