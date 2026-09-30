Veröffentlicht am 30.09.2026

Norderstedt, 28. September 2026 – Am Donnerstag, den 8. Oktober 2026, lädt die MOORBEK PASSAGE in Norderstedt von 10:00 bis 18:00 Uhr zum 2. Genusstag ein. In der Rathausallee 35–39 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechs-lungsreiches Angebot rund um hochwertige Lebensmittel, besondere Spezialitäten und kulinarische Entdeckungen. Ob erstklassiger Portwein, feinste Wurstwaren, aromatischer Honig oder weitere ausgewählte Köstlichkeiten – beim Genusstag dreht sich alles um guten Geschmack und besondere Produkte. Die Besucherinnen und Besucher haben Gelegenheit, ver-schiedene Spezialitäten kennenzulernen, sich inspirieren zu lassen und das eine oder andere kulinarische Lieblingsstück mit nach Hause zu nehmen.

Der Genusstag bietet dabei nicht nur die Möglichkeit zum Einkaufen, sondern lädt auch zum persönlichen Austausch mit den Anbieterinnen und Anbietern ein. Wer Wert auf Qualität, besondere Geschmackserlebnisse und eine vielfältige Auswahl legt, ist hier genau richtig.

„Nach dem erfolgreichen Auftakt freuen wir uns sehr auf die zweite Auflage unseres Genusstages. Wir möchten unseren Besucherinnen und Besuchern erneut die Möglich-keit geben, besondere Produkte zu entdecken und sich von der Vielfalt und Qualität der angebotenen Spezialitäten überzeugen zu lassen“, so Thomas Will, Werberater der Passage.

2. Genusstag Donnerstag, 8. Oktober 2026 9:00 bis 18:00 Uhr MOORBEK PASSAGE Rathausallee 35–39 22846 Norderstedt Der Eintritt ist frei.