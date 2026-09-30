Veröffentlicht am 30.09.2026

Norderstedt. In seiner diesjährigen Themenausstellung mit dem Titel "Spiegelungen" lädt der Kunstkreis Norderstedt e.V. ein zu einer vielfältigen Schau aktueller Arbeiten aus den Bereichen Malerei, Druck, Zeichnung und Skulptur.

Besucher dürfen gespannt sein, wie sich Norderstedter Künstler dem Thema genähert haben, bietet es doch ein breites Spektrum von naturalistischen bis abstrakten Interpretationen.

Ausstellung Spiegelungen

1.10.- 01.11.2026 Galerie im Rathaus, Rathausallee 50, Norderstedt

Eröffnung: 11.10.2026 16 - 18 Uhr

Öffnungszeiten: Mo, Di, Do, Fr, So 11 - 17 Uhr

Eintritt: frei