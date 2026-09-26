Veröffentlicht am 26.09.2026

Norderstedt. Für alle, die mit der Onleihe noch nicht so vertraut sind, bietet die Bücherei in Garstedt eine individuelle Sprechstunde an.

Möchten Sie wissen wie die Onleihe funktioniert? Haben Sie Schwierigkeiten mit Anmeldung oder Download? Wir helfen Ihnen, wenn Sie Fragen zur Bedienung auf dem eReader, Smartphone, PC und Co. haben.

Die Bücherei Garstedt bietet am 09. Oktober 2026 ab 14 Uhr eine Sprechstunde an. Um einen der begehrten, etwa 30minütigen Individualtermine zu bekommen, ist eine Anmeldung am Veranstaltungsort erforderlich. Eigene Geräte sollten auf jeden Fall mitgebracht werden.

Freitag, 09. Oktober 2026 ab 14 Uhr, Stadtteilbücherei Garstedt, Europaallee 36. Eintritt frei. Anmeldung telefonisch unter 040/523 18 08 oder per E-Mail: stb-garstedt@norderstedt.de.