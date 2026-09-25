Veröffentlicht am 25.09.2026

Norderstedt. Alleine in den eigenen vier Wänden zu stricken, ist Ihnen zu eintönig? Dann kommen Sie in die Stadtteilbücherei Garstedt. Zusammen stricken, häkeln und schnacken. Bringen Sie Ihre Handarbeitsprojekte mit in die Bücherei oder beginnen Sie etwas Neues. In der Gruppe arbeitet es sich einfacher und Tipps und Tricks können gleich ausgetauscht werden.

Egal, ob erfahren oder unerfahren, ob jung oder alt – alle sind willkommen. Nadeln und Wolle müssen mitgebracht werden – ein paar Wollreste sind in der Bücherei vorhanden. Der Besuch der Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Komm Stricken, komm Schnacken – Handarbeit in der Bücherei

Freitag, 09. Oktober 2026, 16 - 18 Uhr

Freitag, 13. November, 16 - 18 Uhr

Freitag, 11. Dezember, 16 - 18 Uhr

Stadtteilbücherei Garstedt, Europaallee 36

Eintritt frei

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt