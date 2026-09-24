Veröffentlicht am 24.09.2026

Norderstedt. Jeden Monat findet in der Stadtteilbücherei Friedrichsgabe und dem angeschlossenen „TraumRaum“ ein Kreativtag statt. Der nächste Termin ist Samstag, der 10. Oktober 2026. Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die in inspirierender Atmosphäre eigene Projekte umsetzen, neue Techniken ausprobieren oder sich mit Gleichgesinnten austauschen möchten.

Das Konzept des Kreativtages setzt auf die Verbindung von freiem Schaffen und Gemeinschaft. Teilnehmende können ihre eigenen Materialien mitbringen und vor Ort neue Impulse sammeln. Der „TraumRaum“ bietet dafür die ideale Kulisse: ein Ort, der Raum für Entfaltung, Ruhe und schöpferische Energie schenkt. Ob Malen, Schreiben, Basteln oder Handarbeiten – jede Form der Kreativität ist willkommen.

Mit dem Kreativtag wird ein monatlicher Ankerpunkt geschaffen, an dem die Hektik des Alltags draußen bleibt. Es geht nicht um Perfektion, sondern um die Freude am Machen und den Austausch im Stadtteil.

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Anmeldung gebeten.

Der Kreativtag findet regelmäßig an jedem zweiten Samstag eines Monats statt.

Datum und Zeit: 10. Oktober 2026, 10.30 – 16.00 Uhr

Veranstaltung: Kreativtag

Ort: Stadtteilbücherei Friedrichsgabe Pestalozzistraße 1, 22844 Norderstedt

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Eintrittspreis: Eintritt frei

Anmeldung: 040 522 67 64, stb-friedrichsgabe@noderstedt.de

oder vor Ort