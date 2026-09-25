Veröffentlicht am 25.09.2026

Norderstedt. Wie entsteht eigentlich ein Computerspiel? In den Herbstferien haben Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren im Stadtmuseum Norderstedt die Möglichkeit, dieser Frage selbst auf den Grund zu gehen und ihr eigenes Spiel zu entwickeln. Unter dem Titel „Make your Game – Easy zum eigenen Game“ lädt das Stadtmuseum in Kooperation mit „Stärker mit Games 2“ vom Montag, 12. Oktober, bis Freitag, 16. Oktober, jeweils von 10 bis 16 Uhr dazu ein, in die Welt der Spieleentwicklung einzutauchen.

Von der ersten Spielidee bis zum fertigen Level können die Jugendlichen ihre eigenen Vorstellungen entwickeln und kreativ umsetzen. Auf dem Programm stehen unter anderem das Gestalten von Spielwelten und Charakteren sowie erste Programmiergrundlagen. Auch Teamwork und das Testen selbst entwickelter Spiele gehören zum Workshop. Dabei sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Technik und sämtliche Materialien werden von der Stiftung Digitale Spielekultur gGmbH zur Verfügung gestellt.

Der Workshop findet im Stadtmuseum Norderstedt (Friedrichsgaber Weg 290) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Für weitere Informationen und die Anmeldung ist das Stadtmuseum per E-Mail (stadtmuseum@norderstedt.de) oder telefonisch unter 040 535 95 8609 zu erreichen.