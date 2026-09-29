Veröffentlicht am 29.09.2026

Norderstedt. Der 13. Kunsthandwerker- und Bauernmarkt im Stadtpark Norderstedt ist am vergangenen Wochenende, 26. und 27. September 2026, erfolgreich zu Ende gegangen. Rund 6.000 Besucherinnen und Besucher nutzten an beiden Veranstaltungstagen die Gelegenheit, durch die vielfältige Marktlandschaft zu bummeln, handgefertigte Produkte zu entdecken und Spezialitäten zu genießen.

Mehr als 100 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten ihre unterschiedlichen Gewerke und machten den Markt einmal mehr zu einem abwechslungsreichen Treffpunkt für Handwerk, Kreativität und regionale Produkte. Von liebevoll gefertigten Einzelstücken über traditionelle Handwerkskunst bis hin zu besonderen Produkten aus der Landwirtschaft gab es für die Besucherinnen und Besucher viel zu entdecken.

Auch das umfangreiche gastronomische Angebot trug zur besonderen Atmosphäre der Veranstaltung bei. Verschiedene kulinarische Angebote sorgten dafür, dass neben dem Stöbern und Einkaufen auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kam.

Ein wichtiger Faktor für den gelungenen Veranstaltungsverlauf war natürlich auch das Wetter. „Das Wetter spielt bei einer Veranstaltung unter freiem Himmel natürlich immer eine große Rolle – und wir hatten richtig Glück“, freut sich Thomas Will von atw event + marketing. „Die guten Wetterbedingungen haben sicherlich dazu beigetragen, dass so viele Menschen den Weg in den Stadtpark gefunden und gemeinsam mit uns ein schönes Marktwochenende erlebt haben.“

Die positive Resonanz von Ausstellenden und Publikum unterstreicht die Bedeutung des Kunsthandwerker- und Bauernmarktes als feste Veranstaltung im Norderstedter Veranstaltungskalender. Mit seiner Mischung aus Kunsthandwerk, Obst, Wurstwaren, Brot, kulinarischen Angeboten der Gastronomen und der besonderen Atmosphäre des Stadtparks hat der Markt auch in seiner 13. Auflage zahlreiche Menschen zusammengebracht.