Veröffentlicht am 28.09.2026

Norderstedt. Anja Nelleßen bietet in diesem Jahr im Seniorentreff Garstedt noch folgende Termine an: 24.10., 21.11. und 12.12.2026. „Ab 2027 geht das Café Seelenlicht neue Wege: Statt regelmäßiger Treffen wird es sieben ausgewählte Lichtpunkte geben. Sieben besondere Termine für Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben und sich Begleitung wünschen auf ihrem Weg.

Café Seelenlicht versteht sich als ZwischenRaum zwischen Verlust und Leben. Ein Ort, an dem Trauer sein darf. Ein Raum für Begegnung, Austausch, persönliche Impulse, kreative Elemente und die Frage, was nach einem Verlust wieder lebendig werden möchte“, so Anja Nelleßen.

Jeder der sieben Lichtpunkte steht unter einem eigenen Thema und begleitet einen möglichen Schritt auf dem persönlichen Weg: 30.01.2027 – ANKOMMEN Jahresbeginn – Wo stehe ich gerade? 27.02.2027 – VERBUNDEN SEIN Beziehungen, Nähe und Einsamkeit 24.04.2027 – AUFBRECHEN Was möchte wieder lebendig werden? 31.07.2027 – LEBEN Sommer, Lebensfreude und die Erlaubnis zu leben 25.09.2027 – ENTSCHEIDEN Orientierung, Werte und neue Entscheidungen 27.11.2027 – LICHT FINDEN Advent, Erinnerungen und Sehnsucht 18.12.2027 – WEITERGEHEN Jahresrückblick, Rituale und Ausblick

Die einzelnen Termine im Seniorentreff Garstedt, Kirchenstr. 53, verbinden persönliche Im-pulse mit Austausch, kreativen Erfahrungen und Zeit zum Innehalten. Dabei geht es nicht da-rum, die Trauer „loszulassen“ oder einen Verlust abzuschließen. Es geht vielmehr darum, ei-nen eigenen Weg zu finden, auf dem Trauer und Leben nebeneinander existieren dürfen. Unter dem Leitgedanken „Sieben Lichtpunkte auf deinem Weg zwischen Abschied und Auf-bruch“ lädt Café Seelenlicht dazu ein, sich selbst wieder wahrzunehmen, den eigenen Weg zu erkunden und dem Leben mit seinen Erinnerungen, Wünschen und Möglichkeiten neu zu begegnen. Café Seelenlicht – ein ZwischenRaum zwischen Verlust und Leben.

„Anja ist großartig und hat seit ihrem Start im Jahr 2025 einige Menschen auf ihrem Weg begleitet. Wir sind glücklich, dieses Angebot in dem von uns betreuten Seniorentreff Garstedt vorhalten zu können“, so Jeannine Strozynski, Leiterin Sozialwerk Norderstedt e. V.