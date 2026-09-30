Veröffentlicht am 30.09.2026

Norderstedt. In der Nacht zum 24. September 2026 kam es zu einer versuchten schweren räuberischen Erpressung auf eine Spielhalle in Norderstedt. Umfangreiche Ermittlungen führten rasch zur Identifizierung eines Täters. Er konnte noch in den Abendstunden desselben Tages festgenommen werden. Nach einer erfolgen Vorführung beim Amtsgericht Norderstedt kam er in eine Jugendarrestanstalt.

Am 24. September 2026 gegen 01:50 Uhr betrat ein junger Mann eine Spielhalle in Norderstedt. Ein weiterer Mann blieb scheinbar zur Absicherung im Eingangsbereich stehen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe soll der junge Mann die Herausgabe von Bargeld gefordert haben. Dabei habe er die Angestellte leicht verletzt und Teile des Inventars beschädigt. Nachdem die Herausgabe des Bargelds misslungen war, flüchteten die Männer zu Fuß vom Tatort.

Aufgrund intensiver Ermittlungsarbeit konnte im Laufe des Tages die Identität des jungen Mannes festgestellt werden. Es handelt sich um einen Jugendlichen aus dem Kreis Segeberg. Im Rahmen weiterer Maßnahmen stellten Polizeikräfte des Polizeireviers Norderstedt den Tatverdächtigen am späten Abend in der Innenstadt und nahmen ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kiel vorläufig fest.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel wurde der Tatverdächtige einer Richterin des Amtsgerichts Norderstedt am Freitagnachmittag vorgeführt. Nachdem diese gegen den Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte, wurde dieser einer Jugendarrestanstalt zugeführt.

Es wird geprüft, ob der Tatverdächtige für weitere, ähnlich gelagerte Taten in Betracht kommt.