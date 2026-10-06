Veröffentlicht am 06.10.2026

Norderstedt. Am 3. November können sich Musikfreunde auf eine weitere Veranstaltung aus der Konzertreihe Cognito freuen. Im kleinen Saal werden Çağla Turhan (Posaune), Lucian Albu (Flöte) & Yoko Aoki (Klavier) ein außergewöhnliches Kammerkonzert geben.

Die 2002 in Istanbul geborene Posaunistin Çağla Turhan begann ihre musikalische Ausbildung am Bilkent Musikgymnasium in Ankara und debütierte bereits mit 15 Jahren als Solistin. Nach Engagements bei renommierten Orchestern in der Türkei studiert sie seit 2021 an der Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin.

Seitdem war sie Mitglied der Orchesterakademie der Staatskapelle Halle und wurde mit einem Stipendium der Yamaha Music Europe Foundation ausgezeichnet. Seit 2022 ist sie außerdem Stipendiatin des Deutschlandstipendiums. Sie spielte auch als Solistin mit dem Staatlichen Symphonieorchester İzmir im Mai 2026. Neben ihrer Konzerttätigkeit teilt sie ihre Leidenschaft für Musik als engagierte Lehrerin für Posaune an der Musikschule Westerland in Berlin.

Lucian Albu ist ein rumänischer Flötist und schloss sowohl die Kunstmittelschule „Nicolae Tonitza“ in Bârlad als auch das Nationale Musikkolleg „George Enescu“ in Bukarest als Jahrgangsbester ab. Er besuchte Meisterkurse bei renommierten Flötisten und gewann mehrfach den ersten Preis bei der Rumänischen Nationalen Instrumental-Olympiade sowie weitere internationale Auszeichnungen, darunter ein Stipendium der Yamaha Music Europe Foundation (2026).

Konzerte führten ihn durch Rumänien, Ungarn, Bulgarien, Österreich und Japan. Als Solist spielte er unter anderem die Fantaisie brillante sur „Carmen“ von François Borne, C. P. E. Bachs Flötenkonzert in a-Moll und Carl Reineckes Flötenkonzert und arbeitete dabei mit verschiedenen Orchestern unter namhaften Dirigenten zusammen. Zu seiner Diskografie zählt das Album (un)MASKed (2024).

Heute ist Lucian Albu regelmäßig als Solist und Orchestermusiker zu erleben und widmet sich einem Repertoire von Barock bis zur Gegenwart. Dritte im Bunde ist die Pianistin Yoko Aoki, die mit 22 Jahren nach Deutschland kam und an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg studierte. Bereits während ihres Studiums arbeitete sie als Korrepetitorin für die Posaunenklasse und weitere Instrumente. Seit 2006 ist sie als Korrepetitorin an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg tätig.

Çağla Turhan, Lucian Albu und Yoko Aoki Posaune, Flöte und Klavier Dienstag, 03.11.2026, 19.30 Uhr Kulturwerk am See, Kleiner Saal

Am Kulturwerk 1 22844 Norderstedt Tickets & Kontakt: 28,00 € inkl. Gebühr und Garderobe TicketCorner - Eingang über das Brauhaus "Hopfenliebe" Rathausallee 60 22846 Norderstedt Telefon: 040 / 30 987 - 123 E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de auch online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen