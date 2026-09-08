Veröffentlicht am 08.09.2026

Norderstedt. Am 9./10. Oktober groovt es beim Blueswerk Norderstedt gleich im Doppelpack: am Freitag ist der Brite Danny Bryant mit einer kraftvollen Big Band zu Gast, Samstag führt Peter Karp aus Nashville zu den Wurzeln des Blues - zwei Konzerte, die unterschiedlicher nicht sein könnten und einzeln zu buchen sind.

Danny Bryant Bigband (GB)

Freitag, 09.10.2026, 20 Uhr

Kulturwerk am See, Am Kulturwerk 1, 22844 Norderstedt

Seit Anfang 2026 das neue Album und die „Nothing Left Behind Tour“ starteten, begeistert Danny Bryant das Publikum in ganz Europa. Der Gitarrist und Sänger ist schon lange im Geschäft und hat mit Buddy Guy, Carlos Santana, Joe Cocker und Mick Taylor gespielt. Danny ist längst über den klassischen Blues hinausgewachsen und verbindet eine ausdrucksstarke Stimme und kraftvolles Gitarrenspiel mit emotionalem Storytelling und rockigen Grooves.

Bigband Sound war schon immer sein Traum und so tritt Danny Bryant seit einigen Jahren häufig in großer Formation auf – so auch beim Blueswerk. Der zeitgemäße Sound des Stammquintetts (außer Danny noch Marc Raner, Gitarre, Artjom Feldtser, Bass, Jamie Pipe an der Orgel und Alex Hinz als Schlagzeuger) wird durch die Akzente, die von Trompete, Posaune und Saxophon kommen, abgerundet und erhält zusätzlichen Schwung.