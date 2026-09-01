Veröffentlicht am 01.09.2026

Norderstedt – Im Zusammenhang mit den geplanten Änderungen bei Krankschreibungen werden die Auswirkungen auf chronisch Erkrankte diskutiert. Davon betroffen sind auch Migränepatienten. Sie leiden unter einer Erkrankung, die oft nicht ernstgenommen wird. Der Leidensdruck von Betroffenen wird durch die Klischees noch verstärkt.

Einen Raum, in dem Migränepatienten offen aussprechen können, wie ihr Alltag aussieht und von der Nervenerkrankung beeinflusst wird, schafft die Selbsthilfegruppe der MigräneLiga. In der Runde sprechen die Teilnehmenden über ihr Befinden und unterstützen sich durch gegenseitiges Verständnis und den Austausch von Informationen. Über 10 Prozent der Menschen in Deutschland gelten als Migränepatienten. Für Norderstedt bedeutet es, rund 10.000 Einwohner sind betroffen. Laut der Schmerzklinik Kiel ist Migräne die weltweit am dritthäufigsten vorkommende Erkrankung. Was den Unterschied zu einfachen Kopfschmerzen ausmacht, wird neben anderen Fragen am Donnerstag, den 10. September, ab 19 Uhr beim offenen Abend im Haus am Kielortring 51 besprochen.

Betroffene und Interessierte sind willkommen. Wer gern mehr über die lokale Selbsthilfegruppe der MigräneLiga wissen möchte, kann sich an die Selbsthilfekontaktstelle KIS unter der Rufnummer 04551/3005 wenden.