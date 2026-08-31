Veröffentlicht am 31.08.2026

Norderstedt. Mit dem „Seniorenwegweiser 2027/2028“, den die Stadt Norderstedt gemeinsam mit dem „mediaprint infoverlag“ neu aufgelegt hat, erscheint die beliebte Informationsbroschüre bereits in der 15. Auflage. Wie gewohnt liefert der Seniorenwegweiser einen guten Überblick über zahlreiche Hilfsangebote, Dienstleisterinnen und Dienstleister und Freizeitaktivitäten zu vielfältigen Themen wie Wohnen, Gesundheit, Soziales, Pflege, Kultur oder Sport. Erstmals erscheint die Broschüre dieses Mal im übersichtlichen und praktischen A4-Format.

Ein selbstbestimmtes Leben so lange wie möglich in der gewohnten Umgebung zu führen, ist sicher der Wunsch der meisten Seniorinnen und Senioren. Die große Vielfalt an Beratungsstellen, Anlaufstellen sowie Angeboten aus Kultur, Bildung und Freizeit und ambulanten Diensten und Wohneinrichtungen leistet dafür einen wichtigen Beitrag. Allerdings sind diese Angebote nicht immer allen bekannt. Der Seniorenwegweiser ist somit ein wichtiges Nachschlagewerk und ein informativer Ratgeber – nicht nur für die älteren Bürgerinnen und Bürger selbst, sondern auch für deren Angehörige. Die Broschüre enthält zudem Informationen zum Thema Vorsorge und eine Auflistung wichtiger Telefonnummern für Notfälle.

Der Seniorenwegweiser ist ab sofort kostenlos in der Rathauspassage (Rathausallee 50) sowie in allen vier Standorten der Stadtbücherei Norderstedt erhältlich. Eine digitale Ausgabe ist auf der Webseite www.norderstedt.de/seniorenwegweiser verfügbar. Die Online-Broschüre lässt sich bequem am PC, auf dem Tablet oder dem Smartphone durchblättern und lesen.