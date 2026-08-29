Veröffentlicht am 29.08.2026

Norderstedt. Gemeinschaft, Orientierung und neue Perspektiven ohne Leistungsdruck: Die VHS Norderstedt startet offiziell am 07.09.2026 mit rund 400 Kursen, Vorträgen und Workshops in das neue Herbstsemester.

Rückhalt entsteht oft im Kleinen – bei einem guten Gespräch, einer neuen Erkenntnis oder dem Gefühl, mit den eigenen Fragen nicht allein zu sein. Die VHS Norderstedt versteht sich als Ort, der diesen Rückhalt bietet: offen, nahbar und ganz ohne Leistungsdruck.

Pünktlich zum Semesterstart liegt das neue VHS-Booklet im gesamten Stadtgebiet aus. Außer einer kompakten Auswahl aus dem Herbstprogramm enthält es auch persönliche Einblicke: Kursleitende, Teilnehmende und Mitarbeitende berichten darüber, was ihnen im Alltag Rückhalt gibt. Die drei sympathischen Gesichter auf dem Titel stehen für die vielen Kursteilnehmenden aus ganz Norderstedt und zeigen, wie viele unterschiedliche Menschen sich in den Kursen der VHS treffen.

Für alle, die das neue Programm unverbindlich kennenlernen möchten, bietet die Volkshochschule die kostenfreie Infoveranstaltung „Herbstsemester 2026: entdecken, auswählen, anmelden!“ an. Am 04.September 2026 (Nr.14050), von 15 bis 17 Uhr, unterstützt das VHS-Team vor Ort bei der Kurswahl und beantwortet alle Fragen rund um das neue Semester.

Wissen schafft Orientierung

Ein wichtiger Aspekt von Rückhalt ist Wissen. Wer Zusammenhänge versteht, kann Entwicklungen besser einordnen und gewinnt Sicherheit. Aktuelle gesellschaftliche Themen greifen die kostenfreien Online-Vorträge „Trump und die MAGA-Bewegung“ (08.11.2026, Nr. 11042) und „Die Frage von Krieg und Frieden im Völkerrecht“ (20.01.2027, Nr. 11049) auf. Der Vortrag „Vier Jahre Ukrainekrieg – Vier Jahre Solidarität“ (23.09.2026) zeigt darüber hinaus, wie gelebter Zusammenhalt über Grenzen hinweg aussehen kann. Das Ausprobieren und Verstehen neuer Technologien nimmt zudem die Unsicherheit vor dem Unbekannten. Im Kurs „KI entspannt entdecken: Konkrete Alltagshilfen“ (29.09.2026, Nr. 22050) erfahren Teilnehmende praxisnah, wie Künstliche Intelligenz im Alltag unterstützen kann.

Gemeinsam lernen, gemeinsam wachsen

Rückhalt entsteht besonders dort, wo Menschen zusammenkommen. Viele Besucherinnen und Besucher schätzen an der VHS nicht nur die Inhalte, sondern auch die Begegnungen. Man trifft sich in den Kursen „Tanzend durch Europa“ (ab 10.09.2026, Nr. 44630), bei der kostenlosen Fahrradtour „Art & Ride: Norderstedter Kult(o)ur auf zwei Rädern“ (13.09.2026, Nr. 52500) oder beim Kochkurs „Zusammen is(s)t man weniger allein“ (09.12.2026, Nr. 42220). Auch der neue „Kochclub“ (12.01.2027, Nr. 42222) steht ganz im Zeichen von Austausch, Genuss und Gemeinschaft.

Sprache verbindet Menschen

Sprache schafft Verständigung und eröffnet neue Perspektiven. Mit rund 100 Sprachkursen gehört der Bereich Sprachen zu einem der größten Programmbereiche der VHS Norderstedt. Besonders gefragt sind die zahlreichen Anfängerkurse, die einen unkomplizierten Einstieg in eine neue Fremdsprache ermöglichen. Daneben setzt die VHS verstärkt auf innovative und informelle Lernangebote. Im spanischen „Club de la lectura“ (ab 25.09.2026, Nr. 37009) entdecken Teilnehmende gemeinsam Literatur, tauschen sich aus und erweitern ihre Sprachkenntnisse mit Leichtigkeit. Wer unsicher ist, welcher Kurs zum eigenen Sprachniveau passt, kann die kostenfreie Einstufungsberatung am 25.August 2026 in der Hauptbücherei Norderstedt-Mitte nutzen. Individuelle Termine können ab Anmeldebeginn unter 040 535 95 900 oder info@vhs-norderstedt.de vereinbart werden.

Persönliche Stärke entwickeln

Rückhalt bedeutet auch, auf die eigenen Fähigkeiten vertrauen zu können. Die VHS bietet zahlreiche Angebote, die dabei unterstützen, selbstbewusst aufzutreten und innere Stärke zu entwickeln. Der Workshop „Volle Wirkung! Entdecken und entfalten Sie Ihre Stimme“ (07.11.2026, Nr. 23121) hilft dabei, Stimme und Präsenz gezielt einzusetzen. Im Workshop „Selbstvertrauen stärken – klar auftreten“ (28.11.2026, Nr. 43040) lernen Teilnehmende, auch in herausfordernden Situationen sicher zu handeln. Wer mehr Gelassenheit im Alltag sucht, findet passende Angebote in den Bereichen Resilienz und Achtsamkeit – etwa beim Kurs „Yoga & Resilienz – Kraft und Ruhe in sich finden“ (ab 14.09.2026, Nr. 43606) oder bei „Agieren statt Funktionieren – Resilienzstärkung für Frauen“ (07./ 08.11.2026, Nr. 23111).

Zukunft aktiv gestalten

Sicherheit entsteht auch durch neue und unterschiedliche Kompetenzen. Deshalb umfasst das Herbstsemester zahlreiche Angebote zu beruflicher Weiterbildung, Finanzen und gesellschaftlicher Mitgestaltung. Die Veranstaltungsreihe „Einstieg in die Kommunalpolitik: Werkzeuge, Wege und Wissen für Frauen“ (ab 09.09.2026, Nr. 14030) stärkt politische Teilhabe und Vernetzung. Der kostenfreie Online-Vortrag „ETF als Geldanlage und Altersvorsorge“ (03.11.2026, Nr. 11010) vermittelt die Grundlagen der modernen Geldanlage. Neue berufliche Perspektiven eröffnet der Workshop „Umsteigen, Aufsteigen, Wiedereinsteigen oder Aussteigen?“ (16./17.01.2027, Nr. 23110).

Rückhalt entdecken

Das Herbstsemester 2026 der VHS Norderstedt zeigt, wie vielfältig Rückhalt sein kann: als Wissen, das Orientierung gibt, als Gemeinschaft, die trägt, als innere Stärke, die wachsen darf, oder als neue Fähigkeit, die Selbstvertrauen schafft. Mit mehr als 400 Kursen, Workshops, Vorträgen und Veranstaltungen bietet die VHS Norderstedt zahlreiche Möglichkeiten, genau den Rückhalt zu finden, der im eigenen Leben wichtig ist.

Anmeldungen nimmt die VHS Norderstedt online, persönlich im VHS-Center oder per E-Mail an info@vhs-norderstedt.de entgegen.

Weitere Informationen unter www.vhs-norderstedt.de.