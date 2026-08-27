Veröffentlicht am 27.08.2026

Norderstedt. Was wäre, wenn Pop-Ikone Madonna im 18. Jahrhundert gelebt hätte? Wenn Tina Turner und Sergej Prokofjew gemeinsam die Bühne gerockt hätten? Oder wenn Johann Sebastian Bach noch heute neue musikalische Ideen entwickeln würde? Mit ihrem Programm „What if …?“ lädt die Musikerin Thaïs-Bernarda Bauer am Sonntag, 6. September, um 19.00 Uhr im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16, Norderstedt-Mitte zu einer ebenso virtuosen wie unterhaltsamen Reise in ein alternatives Musikuniversum ein. Im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum in Norderstedt-Mitte verbindet sie bekannte Songs, Epochen und Stile zu überraschenden klanglichen Begegnungen. Dabei treffen musikalische Welten aufeinander, die sich in der Realität nie begegnet sind – und doch auf verblüffende Weise zusammenpassen. Pop, Klassik und unterschiedliche musikalische Handschriften werden neu kombiniert, weitergedacht und mit großer Spielfreude auf die Bühne gebracht. So entstehen ungewohnte Perspektiven auf vertraute Melodien und Komponisten: ein Konzertabend voller Fantasie, Wiedererkennung und musikalischer Überraschungen. Thaïs-Bernarda Bauer zeigt mit „What if …?“, wie lebendig musikalische Grenzen überschritten werden können. Ihr Programm richtet sich an Klassikliebhaberinnen und Klassikliebhaber ebenso wie an Menschen, die bekannte Popmusik einmal ganz anders hören möchten.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Eine Anmeldung wird erbeten per E-Mail an reservierung@kulturtreff-norderstedt.de oder telefonisch unter (040) 60 92 51 03 (Anrufbeantworter). Die Abendkasse öffnet etwa eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Dort können bestellte Karten abgeholt und bezahlt werden; außerdem werden Getränke und kleine Snacks angeboten.