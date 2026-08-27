Veröffentlicht am 27.08.2026

Norderstedt. Das Mütterzentrum Norderstedt bietet ab 4. September Dance Fit an. „Mit mitreißenden Choreografien zu aktuellen Hits und Evergreens wird der Körper in Schwung gebracht, Kalorien verbrannt und Muskeln gestärkt. Egal, ob Anfängerin oder Tanzbegeisterte – hier findet jede ihren Rhythmus“, erklärt Kursleiterin Josi, ausgebildete Tanzpädagogin.

Immer freitags von 20 – 21 Uhr findet Dance Fit im Atrium, Poppenbütteler Str. 230 im Schulzentrum Süd statt. Man kann 6 Termine für 30 Euro kaufen und diese dann über eine App innerhalb von 9 Wochen flexibel einlösen. Ein neues Angebot vom Mütterzentrum, das Ganzkörpertraining, Stressabbau, Gemeinschaft und ein flexibles Terminsystem vereint.

Nähere Informationen und Anmeldung Mo - Fr von 9 – 12 Uhr im Büro, telefonisch unter 040/523 72 50, per E-Mail an info@muetterzentrum-norderstedt.de und weitere Infos auf der Homepage vom Mütterzentrum unter www.muetterzentrum-norderstedt.de.