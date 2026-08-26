Veröffentlicht am 26.08.2026

Norderstedt. Am Weltkinder-Wochenende verwandelt sich die Falkenbergkirche Norderstedt zu einem einzigartigen Ort, wo Musicals und Familie aufeinander treffen. Romeo Sciacovelli, bekannt aus seinen bisherigen Konzertabenden „Licht und Schatten“ und „Contrast“, bringt gemeinsam mit Amber Arundel das neue Programm „Träum groß“ auf die Bühne. Musikalisch und szenisch wird eine spannende Familiengeschichte erzählt. Was den Abend ganz besonders macht, sind die jüngsten Mitwirkenden. Exklusiv für dieses Konzert wurde ein lokaler Kinderchor aus Norderstedt zusammengestellt, der bereits mit Herzblut drei Lieder erlernt, um die Zuschauer emotional abzuholen.

‚Die Proben mit dem Kinderchor laufen hervorragend. Die positive Energie und der Mut der Kinder sind erwähnenswert!‘ so Sciacovelli.

Alle Infos auf einen Blick: Träum groß 19. September 2026, 19:30 Uhr (Einlass 18:30) Falkenbergkirche Norderstedt (Kirchplatz 1, 22844 Norderstedt) Tickets: 12€ (10€ ermäßigt) über eventim und an der Abendkasse Weitere Informationen: www.romeo-sciacovelli.de/traum-gross