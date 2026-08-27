Veröffentlicht am 27.08.2026

Norderstedt. Am Montag, 31. August 2026, von 15 bis 17 Uhr lädt der Seniorenbeirat zum gemütli-chen Seniorentreff ins Familienzentrum Glashütte, Mittelstraße 45, 22851 Nor-derstedt ein. Unter dem Motto „Wir erzählen von unseren Hobbys“ steht dieses Mal der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Ob Garten, Handarbeit, Musik, Reisen, Sport, Lesen oder ein ganz besonderes Hobby – alle Interessierten sind herzlich eingeladen, von ihren Lieblingsbeschäftigungen zu erzählen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Dabei gibt es sicher auch die eine oder andere Anregung, etwas Neues auszuprobieren. Außerdem bietet der Seniorenbeirat eine offene Sprechstunde an. Hier können Fra-gen, Anliegen und Anregungen direkt mit den Mitgliedern des Seniorenbeirats besprochen werden. Bei Kaffee und Kuchen bleibt natürlich ausreichend Zeit für gemütliches Beisammen-sein und nette Gespräche. Der Seniorentreff findet immer am letzten Montag im Monat statt und bietet immer neue Themen. Die Teilnahme ist kostenfrei, dank der Unterstützung der Stadt Norderstedt und des Landes Schleswig-Holstein. Um eine Spende für Kaffee und Kuchen wird gebeten. Das Familienzentrum ist barrierefrei erreichbar. „Wir freuen uns auf Sie und auf einen geselligen Nachmittag mit interessanten Gesprächen, neuen Begegnungen und viel Austausch“, so Katharina Kasch, Koordina-torin des Familienzentrums.