Veröffentlicht am 28.08.2026

Norderstedt. Das NeNo – Netzwerk Norderstedt wird im kommenden Jahr 15 Jahre alt. In manchen „Nachbarn für Nachbarn“-Gruppen kennen sich die Mitglieder schon viele Jahre – doch neue Teilnehmende sind immer herzlich willkommen. Normalerweise wird darum gebeten, dass man sich vor dem ersten Besuch einmal kurz telefonisch oder per E-Mail mit der Gruppensprecherin oder dem Gruppensprecher in Verbindung setzt. Zu den „Schnuppertagen“ ist das bei manchen Gruppen nicht notwendig. Einfach vorbeikommen und NeNo-Luft schnuppern!

Die NeNo-Gruppe Friedrichsgabe 1 heißt Interessenten am 9. September von 15 bis 17 Uhr in der Freien evangelischen Gemeinde, Falkenkamp 62, herzlich willkommen. Mit 14 Mitgliedern gehört sie zu den ältesten Gruppen. Für die Teilnehmenden sind altersbedingt regelmäßige Begegnungen und gute Gespräche wichtiger als Ausflüge. Es ist ein beruhigendes Gefühl, dass sie grundsätzlich – auch wenn sie davon kaum Gebrauch machen – eine Gemeinschaft haben, in der sie mit Unterstützung im Bedarfsfall rechnen können. Einmal im Jahr wird gemeinsam gegrillt und in der Weihnachtszeit gibt es traditionell ein gemütliches Beisammensein bei einem Gruppensprecher-Ehepaar. Wichtig ist die Tatsache, dass sich die Gruppe zwar in den Räumlichkeiten einer Gemeinde trifft, aber nicht alle religiös sind. Der AKN-Bahnhof Moorbekhalle ist fußläufig zu erreichen.

Die NeNo-Gruppe Harksheide 5 befindet sich noch im Aufbau und hat bisher keine Gruppensprecherin bzw. keinen Gruppensprecher gewählt. Aktuell treffen sich sechs bis zehn Frauen im Alter von über 75 Jahren einmal im Monat freitags beim DRK, Am Exerzierplatz 4 – auch Männer sind herzlich willkommen. Langfristig sind kleine gemeinsame Aktivitäten geplant. Beim Schnuppertag am 11. September wünscht sich die Gruppe viel Besuch; von 15 bis 17 Uhr sind die NeNos vor Ort.

Die NeNo-Gruppe Garstedt 5 hat sich selbst den lustigen Namen „Turboschnecken“ gegeben, und die bunt gemischte Gruppe freut sich am 28. September von 15 bis 17 Uhr im Seniorentreff Garstedt in der Kirchenstraße 53 auf neue Gesichter. Hier wird viel gelacht, gespielt und geschnackt. Am ersten Samstag des Monats geht es zu einem Spaziergang – wer mag, kommt mit. Das Gleiche gilt für den Restaurantbesuch einmal im Monat und das Kegeln alle vier Wochen. Darüber hinaus werden immer mal wieder Ausflüge angeboten.

Die Gruppe Garstedt 1 freut sich ebenfalls auf neue NeNos! Wer diese besonders aktive und große Gruppe einmal kennenlernen möchte, besucht sie am 2. Oktober von 15 bis 17 Uhr in den Räumen der Christuskirche in der Kirchenstraße 12. Events und Ausflüge haben in dieser Gruppe einen besonderen Stellenwert, sogar gemeinsame Reisen gehören dazu. In diesem Jahr ging es bereits mit der Bimmelbahn durch die Speicherstadt, es wurden die Hamburger Kunsthalle, das Bucerius Kunst Forum und das Auswanderermuseum besucht.

Außerdem gab es eine Stadtführung sowie eine Wanderung, und auch ein leckeres Grünkohlessen hat nicht gefehlt. Die NeNo-Gruppe Norderstedt-Mitte begrüßt Interessenten am 14. Oktober von 15 bis 17 Uhr im Rathaus, Raum K130 (Fahrstuhl gegenüber der Stadtbücherei im Rathaus, Stockwerk „S“, über die Brücke gehen und am Ende rechts den Gang wählen, auf der rechten Seite die zweite Tür). Die Gruppe der Nachbarinnen ist miteinander verbunden, und Hilfsbereitschaft und der Austausch haben einen besonderen Stellenwert. Zurzeit sind keine gemeinsamen Ausflüge geplant, aber die Seniorinnen freuen sich auf ihre gelegentlichen gemeinsamen Restaurantbesuche. Über die NeNo-Gruppe hinaus gibt es mehrere Interessengruppen: eine Plattdeutschgruppe, eine Boulegruppe, eine Spielerunde sowie den beliebten Chor „NeNo-Mitte-Sängerinnen“ und die „Morgenrunde“ – ein Gesprächskreis von Frauen, die sich selbst die „Linsenchips-Philosophinnen“ nennen, weil es sich bei Kaffee und Linsenchips besonders gut über alle möglichen Themen diskutieren lässt.

Die NeNo-Gruppe „Mit und ohne Handicap“ lädt Interessierte am 19. Oktober von 14:30 bis 16:30 Uhr in das Norderstedter Rathaus ein. Die gemischte Gruppe trifft sich im Raum der VHS „U1“. Im Fahrstuhl drückt man auf „P“. Die Besonderheit dieser bewusst kleinen Gruppe ist, dass sich auch Menschen mit Beeinträchtigungen der Mobilität sowie des Sehens und Hörens gut aufgehoben fühlen. Klönen, Erfahrungsaustausch und gegenseitige Unterstützung sind den Mitgliedern besonders wichtig. Alle nehmen aufeinander Rücksicht und sprechen möglichst nicht gleichzeitig. Bei einer gemütlichen Tasse Kaffee oder Tee wird sich einmal im Monat montags ausgetauscht. Einmal im Jahr geht die Gruppe Eis essen oder zum Mittagstisch.

Die Schnuppertage zeigen, wie unterschiedlich NeNo sein kann: mal ruhig und gesprächsorientiert, mal unternehmungslustig und aktiv, mal sportlich, kulturell oder einfach gesellig. Gemeinsam ist allen Gruppen die Idee, dass Nachbarschaft mehr sein kann als ein freundliches „Guten Tag“ im Treppenhaus.

Unter www.neno-norderstedt.de gibt es weitere Informationen zu allen Gruppen und deren Ansprechpartner*innen. Die NeNo-Koordinatorinnen Angelique Rode und Kerstin Fähndrich erteilen ebenfalls gerne weitere Auskünfte unter Tel. 040 523 67 53 oder per E-Mail an info@neno-norderstedt.de.

Foto: Teil der NeNo-Gruppe Garstedt 1