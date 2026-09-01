Veröffentlicht am 01.09.2026

Norderstedt. Am Montag, 14. & 28. September, finden von 15 bis 17:30 Uhr, wieder Waffelnachmittage im Mütterzentrum Norderstedt, Kielortring 51 statt. Man kann einfach vorbeikommen, ohne Anmeldung trifft man sich zu einer geselligen Runde, um sich auszutauschen und um Kontakte zu knüpfen.

Für die Kinder bis Vorschulalter stehen die Spielräume des Mütterzentrums zur Verfügung. Erwachsene zahlen 3 € und Kinder ab 12 Monaten 1 €, dafür sind eine Waffel pro Person, Kaffee/Tee und Saft inklusive. Jede weitere Waffel kostet 50 Cent. Weitere Termine werden geplant und bieten in der dunklen Jahreszeit eine tolle Alternative zum Spielplatzbesuch.

Weitere Infos direkt im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51, montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr, telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de möglich. Nähere Infos können auch der Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de entnommen werden.