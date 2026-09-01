Veröffentlicht am 01.09.2026

Norderstedt.Wer den Jahreswechsel stilvoll begehen möchte, wird am 31. Dezember 2026 im Airport Plaza Hotel in Norderstedt fündig. Unter dem Motto „Genießen, feiern, tanzen" erwartet die Gäste ein festliches Silvesterprogramm mit Dinner, Buffet und Party bis in die Nacht.

Den Auftakt macht ab 19 Uhr das Silvester-Dinner im Restaurant Blue: Ein festliches Buffet führt kulinarisch durch den Abend – von pochiertem ganzem Lachs, Wildlachsröllchen und Garnelencocktail über zartes Kalbsfilet an Morchelsauce bis hin zu auf der Haut gebratenem Kabeljau mit Riesengarnelen. Dazu gibt es eine Auswahl an Beilagen wie Kartoffelgratin, Basmati-Reis und ein Broccoli-Trio sowie ein Dessertbuffet zum Abschluss. Inklusive ist eine Getränkepauschale mit Wein, Bier, Softgetränken und Wasser. Der Preis liegt bei 149 Euro pro Person.

Wer die Nacht ausklingen lassen möchte, kann ab 22 Uhr in der Sky Bar weiterfeiern: Bei Livemusik vom DJ sorgt eine erweiterte Getränkepauschale – ergänzt um Aperol Spritz und Lillet Wildberry – für gute Laune, ein Mitternachtssnack sowie ein Glas Sekt um Mitternacht runden das Angebot ab. Der Eintritt zur Party kostet 99 Euro pro Person.

Für alle, die beides erleben möchten, bietet das Hotel ein Kombipaket aus Dinner und Party für 239 Euro pro Person an.

Reservierungen nimmt das Airport Plaza Hotel unter Telefon (0)40 308 541 911 oder per E-Mail an event@airportplazahamburg.de entgegen. Das Hotel befindet sich am Südportal 2 in 22848 Norderstedt.