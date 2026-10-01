Veröffentlicht am 01.10.2026

Norderstedt. Schluss mit Blackouts bei der Mathearbeit: Für die Jahrgangsstufen 3 bis 10 gibt in den Herbstferien Unterstützung von der Jungen VHS Norderstedt. Wissenslücken schließen und ohne Schuldruck fit für die nächsten Klassenarbeiten werden: Das ermöglicht die Junge VHS Norderstedt Schülerinnen und Schülern in den kommenden Herbstferien.

Mit einem Angebot an intensiven „Mathe Camps“ richtet sich die Einrichtung gezielt an die Jahrgangsstufen 3-10, um mathematische Grundlagen verständlich und greifbar zu machen. Die Kurse finden in einer motivierenden kleinen Gruppe im Rathaus statt, in der es keine doofen Fragen gibt. Unter fachlicher Anleitung werden mit Spaß zentrale Lehrplaninhalte wiederholt, Unklarheiten beseitigt und das mathematische Selbstvertrauen gestärkt.

Die Ferienkurse im Überblick:

Mathe Camp für die Klassen 3 und 4 (Kurs Nr. N67308) Mo. bis Fr., 12.10.2026, jeweils um 09 Uhr

Mathe Camp für die Klassen 7 und 8 (Kurs Nr. N67310) Mo. bis Fr., 12.10.2026, jeweils um 11 Uhr

Mathe Camp für die Klassen 9 und 10 (Kurs Nr. N67312) Mo. bis Fr., 19.10.2026, jeweils um 11 Uhr

Alle Angebote finden in den Räumen der VHS im Rathaus (Rathausallee 50) statt. Da die Plätze für eine optimale Lernbetreuung begrenzt sind, wird eine rechtzeitige Anmeldung empfohlen.

Anmeldungen und Informationen erhalten Interessierte direkt beim VHS-Center, telefonisch unter 040/53595900 oder online über die Website unter www.vhs-norderstedt.de.