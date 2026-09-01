Veröffentlicht am 01.09.2026

Norderstedt. Am Montag, den 21. September, öffnet der Seniorentreff in der Kirchenstraße 53 seine Türen für ein Tanzcafé – speziell für Angehörige, Freunde, Bekannte und Betroffene. Von 14 bis etwa 16 Uhr erwartet die Gäste ein fröhliches Miteinander bei Kaffee, Kuchen und Live-Musik.

Organisiert und durchgeführt wird die Veranstaltung von adasoft e.V. gemeinsam mit angehenden Betreuungskräften. Die Teilnahme ist kostenfrei. Veranstalter ist der AK Demenz gemeinsam mit adasoft e.V. und der Alzheimer Gesellschaft.

Um Anmeldung wird gebeten bei adasoft e.V., Telefon 040 – 529 83 891 oder per E-Mail an info@adasoft.de.