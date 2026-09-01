Veröffentlicht am 01.09.2026

Norderstedt – Der Neumitgliedertreff des CDU-Ortsverbandes fand dieses Jahr erneut im Hotel Wilhelm Busch statt. Die Mitglieder des Ortsvorstandes unter Leitung von Thorsten Borchers begrüßten den Vorsitzenden des Hauptausschusses und Fraktionsvorsitzenden Gunnar Becker, der gemeinsam mit dem Mitgliederbeauftragten Christian Mann und dem Landtagsabgeordneten Patrick Pender nach Kurzvorträgen mit den Neumitgliedern ins Gespräch kam.

Dabei wurden sowohl Fragen zur aktuellen politischen Lage in Stadt und Kreis als auch zu den Strukturen und Angeboten der CDU beantwortet.

Patrick Pender, Gunnar Becker und Thorsten Borchers hoben die Bedeutung der Strukturanpassungen und der haushalterischen Disziplin in Land, Stadt und Kreis hervor.

Christian Mann gab einen Überblick zur Geschichte und auch den Vereinigungen der CDU, die u.a. mit der Jungen Union, der Frauenunion, der Senioren Union, der unternehmerorientierten Mittelstandsvereinigung (MIT) und dem Arbeitnehmerflügel (CDA) weitere Möglichkeiten des politischen Engagements innerhalb der Mutterpartei eröffnet.

„Gerade angesichts der bevorstehenden Landtags- und Kommunalwahlen ist es wichtig, neue Mitglieder für die Arbeit im Ortsverband sowie in den Fraktionen in Stadt und Kreis zu interessieren. Die Demokratie lebt von der Beteiligung ihrer Bürgerinnen und Bürger", so Norderstedts CDU-Chef Thorsten Borchers.

Bei einem kräftigen Frühstück vom Buffet kam gute Stimmung auf, alle Beteiligten waren sich einig, dass die Veranstaltung auch im kommenden Jahr wiederholt wird.