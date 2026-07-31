Veröffentlicht am 31.07.2026

Norderstedt. Das Kulturwerk am See präsentiert am Donnerstag, 24. September 2026 um 19:30 Uhr „SIMPLY MY BEST!" – das große Finale von Jörg Knör. Der Bambi-Preisträger beendet 2026 nach über 40 Jahren Theater-Touren, 30 Programmen, 18 Rückblick-Shows und weit mehr als 5.000 Vorstellungen sein Absschiedsjahr von seinen Theater-Gastspielen.

„SIMPLY MY BEST!" ist Titel-gemäß eine Essenz der beeindruckenden Karriere des Ausnahmekünstlers und ist deshalb als Sondershow so einzigartig wie dieser besondere Moment im Leben Knörs. Seine Show am 24. September im Kulturwerk ist eine der letzten fünf Gelegenheiten, Jörg Knör noch einmal auf einer Theaterbühne zu erleben.

Teilen Sie Knörs fröhliches Goodbye vom Tourleben und die lustigen, spannenden, oft kuriosen Erinnerungen, die damit verbunden sind. Erleben Sie die Highlights seiner unerreichten Parodien und freuen Sie sich auf bisher Unerzähltes.

Jörg Knör, der in den 1990er Jahren mit seiner ZDF-Show bis zu 8 Millionen Zuschauer erreichte, hat trotz seiner Fernseherfolge das „Live on stage" immer bevorzugt. Die Theaterbühne wurde seine kreative Spielwiese mit der Freiheit, ständig neues auszuprobieren und sich weiterzuentwickeln. „Im Theater bin ich erwachsen geworden", sagt Knör. Mit „SIMPLY MY BEST!" möchte er dankbar zurückgeben.

Die Süddeutsche Zeitung charakterisiert ihn treffend: „Dass man ihn gern als »Entertainer der alten Schule« bezeichnet, ist eine Referenz an ein Genre, das ohne ihn nahezu ausgestorben zu sein scheint: die hohe Kunst, Menschen niveauvoll und leichtfüßig zu unterhalten."

Jörg Knör SIMPLY MY BEST!

Das große Finale – Jörg Knörs Showschätze

Donnerstag, 24.09.2026, 19.30 Uhr

Kulturwerk am See

Tickets & Kontakt: Tickets kosten 37,00 / 33,00 / 28,00 € inkl. Gebühren und sind erhältlich bei TicketCorner (Eingang über das Brauhaus „Hopfenliebe", Rathausallee 60, 22846 Norderstedt). Telefon: 040 / 30 987 - 123, E-Mail: vorverkauf@meno-gmbh.de

Foto: © Jörg Knör