Veröffentlicht am 16.08.2026

Norderstedt – Am Donnerstag, den 5. November 2026, um 19:30 Uhr, verwandelt sich das Airport Plaza Hotel in Norderstedt in die Bühne für die „Komische Nacht" – einen Comedy-Marathon mit mehreren Comedians und einem abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm.

Besucher erwartet ein bunter Abend voller Lacher: Verschiedene Comedians sorgen für kurzweilige Unterhaltung, dazu gibt es gute Drinks und die Möglichkeit, den Abend gemeinsam mit Freunden entspannt zu genießen. Zurücklehnen, genießen und lachen – das ist das Motto der Veranstaltung.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Die Snackkarte bietet unter anderem Laugensticks mit Sour Cream, einen Caesar Salat, ein Panini mit Hähnchenbrust, einen Knabbermix sowie Mousse au Chocolat. An der Bar stehen Wein, Sekt, verschiedene Biersorten, Cocktails wie Aperol Spritz und Gin Tonic sowie alkoholfreie Getränke zur Auswahl.

Tickets und weitere Informationen zur „Komischen Nacht" gibt es unter www.komische-nacht.de.