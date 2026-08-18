Veröffentlicht am 18.08.2026

Norderstedt. Die Dirty Denims begeistern Rock'n'Roll-Fans weltweit seit 2006 mit ihrer Energie und positiven Ausstrahlung. Ihr unverkennbarer Happy Hardrock – eine Mischung aus Hard Rock, Rock'n'Roll, Punkrock und Power-Pop – hebt die Stimmung und bringt die Party in Schwung. Inspiriert von Bands wie AC/DC, KISS und Joan Jett , sprüht jeder Song vor positiver Energie.

Deshalb sind diese Musikerinnen und Musiker live einfach unschlagbar. Die aus den Niederlanden stammenden Dirty Denims haben sich in der Musikszene einen Namen gemacht. Sie spielten auf renommierten niederländischen Festivals wie Lowlands, Rockin' Park, Zwarte Cross und Bospop und teilten sich die Bühne mit Ikonen wie Whitesnake, Slash, Airbourne, Extreme, Golden Earring, Cheap Trick, Steel Panther und Thundermother . Die Band hat sich weltweit eine treue Fangemeinde erspielt. Ihr Song „24-7-365“ wurde landesweit auf einem der größten niederländischen Radiosender (3FM) und in der Fernsehsendung „De Wereld Draait Door“ gespielt und fand Verwendung in Werbekampagnen von Comedy Central Schweden und Belgien. Der Song „Back With A Bang!“ war auf der Compilation-CD der britischen Ausgabe des Classic Rock Magazins vom November 2017 (Auflage: 70.000 Exemplare) vertreten. 2022 spielte die Band ein erfolgreiches Konzert im WDR Rockpalast . In den letzten Jahren lag der Fokus insbesondere auf internationalen Auftritten, unter anderem mit Tourneen in Deutschland und Spanien. Mit ihrem vierten Studioalbum „Party On!“ setzen The Dirty Denims ihre Mission fort, mit ihrer Musik Freude zu verbreiten.

THE DIRTY DENIMS ( Niederlande ) Norderstedt, im Music Star Freitag, den 21.8.2026 Einlass: 19°° Uhr Beginn 20.00 Uhr.