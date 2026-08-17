Veröffentlicht am 17.08.2026

Norderstedt – Strahlende Kinderaugen, jede Menge Spiel und Spaß und ein buntes Programm: Das Kinderfest des PACT Norderstedt-Mitte am Samstag, 15. August 2026, war ein voller Erfolg. Von 13:00 bis 18:00 Uhr verwandelte sich der Rathausplatz in Norderstedt-Mitte in eine abwechslungsreiche Erlebniswelt für Kinder und ihre Familien.

Zahlreiche kleine Besucherinnen und Besucher konnten sich auf ein vielfältiges Mitmachprogramm freuen. Beim Kinderschminken und bei Glitzer Tattoos entstanden fantasievolle Motive, während Luftballonkünstler Tommy mit seinen kreativen Figuren für Begeisterung sorgte. Am Stand von Ade wurden farbenfrohe Zöpfe geflochten und damit so manche neue Lieblingsfrisur geschaffen.

Für besonders viel Bewegung und Action sorgten zwei Hüpfburgen und der Bungee Jumper. Auch die vielen kleinen Aktionsgeräte wie Stelzen, Pedalos und Bobby Cars luden zum Ausprobieren und Toben ein. Große Seifenblasen sorgten zusätzlich für leuchtende Augen und zahlreiche Fotomomente.

Ein besonderer Anziehungspunkt war der Stand der HASPA, die das Kinderfest als Sponsor unterstützte. Dort wartete mit Manni der Maus ein beliebter Gast auf die kleinen Festbesucher. Zusätzlich begeisterte der Vdini Club die Kinder am HASPA-Stand mit kleinen Sägearbeiten und bot damit eine kreative Mitmachaktion für junge Handwerkerinnen und Handwerker. Zusätzliche Aktionen boten der BücherKompass mit Kinder-Tattoos und der Eine Welt Laden mit dem großen Glücksrad an. Viel Spaß hatten die Kids auch beim Entenangeln am DLRG Stand.

Auch für das leibliche Wohl war bestens gesorgt: Ein Imbiss und ein Eiswagen hielten passende Stärkungen und Erfrischungen für die kleinen und großen Gäste bereit.

„Wir freuen uns sehr über den großen Zuspruch und die vielen fröhlichen Gesichter. Das 4. Kinderfest hat einmal mehr gezeigt, wie schön es ist, wenn Familien gemeinsam mitten in Norderstedt feiern, spielen und eine gute Zeit verbringen", so Thomas Will, Quartiersmanager vom PACT Norderstedt-Mitte.

Foto: PACT Norderstedt-Mitte