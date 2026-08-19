Veröffentlicht am 19.08.2026

Norderstedt. Am Sonntag, 20.9., von 9 –13 Uhr findet wieder der allseits beliebte Kinderflohmarkt vom Mütterzentrum Norderstedt statt. Er findet in den Räumlichkeiten vom Haus Kielort und draußen auf dem Parkplatz, Kielortring 51, statt.

Es können gut erhaltene Kinderkleidung, Baby-/Kleinkindspielzeug, Fahrräder, Gesellschaftsspiele, PC-/Playstation/Wii-Spiele, Kinderbücher und alles rund ums Kind erworben werden. Im Mütterzentrum gibt es zur Stärkung frische Waffeln und Laugenstangen sowie ausgewählte Getränke zu kaufen. Wer Interesse an einem Verkaufstand innen für 25 € oder außen für 20 € hat, kann diesen ab Montag, 24. August ab 9 Uhr per E-Mail unter info@muetterzentrum-norderstedt.de anmelden.

Nähere Informationen direkt im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr oder telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de. Besucht auch unsere Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de.