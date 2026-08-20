Norderstedt. Im Mütterzentrum Norderstedt bietet jeden Samstag (außerhalb der Schulferien) Englisch-Unterstützung mit einer Muttersprachlerin an:
für Schüler 6. – 7. Klasse von 9 – 10 Uhr
für Schüler 9. – 10. Klasse von 10 – 11 Uhr
für Schüler der Oberstufe von 11 – 12 Uhr.
Der Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des mündlichen und schriftlichen Ausdrucks, des Hörverständnisses, sowie auf der Festigung der Grammatik.Die Kurse finden in den Räumlichkeiten vom Mütterzentrum, Kielortring 51 in Norderstedt statt. Die Kosten für 10 Termine betragen 100 € pro Person.Nähere Informationen und Anmeldung per E-Mail an info@muetterzentrum-norderstedt.de oder telefonisch Mo. – Fr. 9-12 Uhr unter 040/5237250.Weitere Infos und Angebote auch auf der Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de.