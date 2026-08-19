Veröffentlicht am 19.08.2026

Norderstedt, 19. August 2026 – Haus & Grund Norderstedt blickt auf eine weiterhin positive Entwicklung zurück. Auf der Mitgliederversammlung im Rathaus Norderstedt berichtete der Vorsitzende Sven Wojtkowiak über die Arbeit des Vereins und den erneuten Mitgliederzuwachs. Inzwischen zählt Haus & Grund Norderstedt 2.164 Mitglieder und unterstreicht damit seine starke Stellung als Interessenvertretung der privaten Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer in Norderstedt.

Als Gastredner begrüßte der Verein den Norderstedter Landtagsabgeordneten Patrick Pender (MdL). In seinem Grußwort würdigte Pender die wichtige Lobby- und Interessenvertretung von Haus & Grund und hob die besondere gesellschaftliche Bedeutung des Wohneigentums hervor.

„Der kontinuierliche Mitgliederzuwachs zeigt uns, dass eine starke Interessenvertretung und eine kompetente Beratung für private Eigentümer wichtiger denn je sind“, erklärte der Vorsitzende Sven Wojtkowiak. „Wir wollen auch künftig eine starke Stimme für die Eigentümerinnen und Eigentümer in Norderstedt sein.“

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurde Sven Wojtkowiak einstimmig als Vorsitzender wiedergewählt. Auch sein Stellvertreter Manfred Fitz und der weitere Vorstand wurde neu gewählt beziehungsweise im Amt bestätigt.

Erstmals seit zehn Jahren beschloss die Mitgliederversammlung einstimmig eine Erhöhung der Beiträge ab dem nächsten Jahr. Haus & Grund Norderstedt dankt allen Mitgliedern und Gästen für die rege Teilnahme und sieht sich für die kommenden Jahre gut aufgestellt.