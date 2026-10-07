Veröffentlicht am 07.10.2026

Norderstedt. Der Bluesmusiker Jimmy Reiter rockt das Kulturwerk in Norderstedt in großer Besetzung am Freitag, 13.11.2026, 20 Uhr.

Gestartet ist Jimmy Reiter als Gitarrist mit dem US-Amerikaner Doug Jay und seiner Band „The Blue Jays“. Erst 2016 kommt ein Solo-Album von ihm heraus (Preis der deutschen Schallplattenkritik). Nach Erscheinen der vierten CD „LIVE“ ist die Jimmy Reiter Band (German Blues Award) nun weiter auf den Club- und Festivalbühnen mit ihrer Version des europäischen Großstadtblues unterwegs.

Den Niederländer Jasper Mortier (Bass) kennt Reiter aus der Blue Jays-Zeit. Björn Puls (Schlagzeug, Gesang) mit seinem vielseitigen Spiel und seinen Funkrhythmen ist von den Hamburger „Chargers“ bekannt. Horst Bergmeyer (Keys) tritt als Solist auf, ist aber auch mit Albie Donnelly unterwegs.

Beim Blueswerk kommt zu diesem bewährten Quartett mit den „Horns“ eine weitere Klangfarbe hinzu: Tenor- und Baritonsaxophon sowie die Trompete mit satten Bläsersätzen: Festschmaus für die Ohren.

Foto: Jan Karow