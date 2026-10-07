Veröffentlicht am 07.10.2026

Norderstedt. Das Familienzentrum Glashütte, in der Mittelstraße 45, 22851 Norderstedt, lädt am Montag, 12. Oktober 2026, von 15:00 bis 16:30 Uhr wieder zu „Zeit zum Schnacken“ ein. In gemütlicher Atmosphäre können Besucherinnen und Besucher miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen und gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen. Dieses Mal dreht sich alles um den Herbst und die Veränderungen, die diese Jahres-zeit mit sich bringt. Was verbinden wir mit dem Herbst? Was tut uns in der dunkleren Jahreszeit gut und worauf können wir uns freuen? Bei einer kleinen gemeinsamen Aktion entsteht außerdem ein Herbstmandala. Wer möchte, kann dafür gerne Kastanien, schöne Blätter oder andere herbstliche Naturmaterialien mitbringen. Auch ein kleines „Herbstwörter-Ratespiel“ ist geplant.

Das offene Treffen bietet Raum für Begegnung, Austausch und kleine Glücksmomente. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Teilnahme ist kostenfrei dank der Unterstützung der Stadt Norderstedt und des Landes Schleswig-Holstein. Annette freut sich auf einen fröhlichen Nachmittag in gemütlicher Runde und auf viele nette Begegnungen.