Veröffentlicht am 07.10.2026

Norderstedt. Aus einem Blatt Papier wird ein Buch! Zuerst falten, dann malen, kleben und schreiben – über den liebsten Fußballer, den eigenen Hund oder Hamster, über das beste Spiel der Welt. Was trägt man im Weltall? Mein Lieblingsessen und wie man es kocht. Spidermans fünf beste Kostüme! - Alles kann ein Thema für das eigene Zine sein.

Die Materialien werden gestellt. In einer kleinen Gruppe von acht Kindern inspirieren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig und gestalten ihre Erlebnisse, Interessen, Vorlieben.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab zehn Jahren. Mitmachkarten für 2 Euro, mit Büchereikarte 1 Euro ermäßigt, gibt es ab dem 07. Oktober am Veranstaltungsort.

Weitere Informationen unter: Telefon: 040/ 53 59 59 48 / E-Mail: jennifer.bergk@norderstedt.de

Mittwoch, 21.10.2026, 12-14 Uhr

Mach ein Zine

Stadtbücherei Norderstedt-Mitte, Rathausallee 50

Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt

Eintritt: 2,00 €, mit Büchereikarte 1,00 € ermäßigt

Karten ab 07.10. am Veranstaltungsort