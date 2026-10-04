Veröffentlicht am 04.10.2026

Norderstedt. Die beliebte Literaturkritikerin stellt auch in diesem Herbst ihre Favoriten der diesjährigen Buchveröffentlichungen in der Stadtteilbücherei Garstedt vor.

Jede Saison erscheint eine Vielzahl neuer Bücher auf dem Markt. Da ist es gar nicht so einfach den Überblick zu behalten und besonders beeindruckende Titel herauszufischen. Annemarie Stoltenberg ist vielen bekannt aus dem NDR-Hörfunk und –Fernsehen oder aus dem Hamburger Literaturhaus. Am Sonnabend, 17. Oktober, stellt sie ihre persönlichen Favoriten der diesjährigen Herbst-Neuerscheinungen in der Stadtteilbücherei Garstedt vor.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Elatus Buchhandlung am Ochsenzoll GmbH statt.

Eine Auswahl der empfohlenen Titel kann vor Ort entliehen werden. Alternativ können alle Bücher am Büchertisch der Elatus Buchhandlung gekauft werden. Es werden außerdem Getränke verkauft.

Der Vorverkauf beginnt online am 03. Oktober – Tickets gibt es auch am Veranstaltungsort ab 05. Oktober.

Samstag, 17. Oktober 2026, 16 Uhr

Stadtteilbücherei Norderstedt-Garstedt, Europaallee 36

Eintritt: 8 Euro; ermäßigt mit Büchereikarte 7 Euro; Onlineverkauf plus Gebühren Vorverkauf online bei Eventim und am Veranstaltungsort Veranstalter: Stadtbücherei Norderstedt in Kooperation mit der Elatus-Buchhandlung am Ochsenzoll