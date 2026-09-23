Veröffentlicht am 23.09.2026

Ruhig, besinnlich und selten laut – das ist das Motto des Reinbeker Liedermachers und -sängers Torsten Lange. Am Sonntag, dem 11. Oktober, ab 19.00 Uhr entführt er die Zuhörenden im Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Altes Buckhörner Moor 16, Norderstedt-Mitte, auf eine musikalische Reise durch das Werk des deutschen Liedermachers Reinhard Mey und präsentiert dessen Lieder auf seine ganz eigene, persönliche Art.

Mit Gitarre und warmer Stimme nähert sich Lange Klassikern wie „Über den Wolken“ oder „Gute Freunde“ – nicht als bloße Nachahmung, sondern als einfühlsame eigene Interpretation, die die poetische und erzählerische Kraft von Mey neu erlebbar macht. Der Abend setzt bewusst auf leise Töne, auf Zwischentöne und auf das gemeinsame Innehalten – ein Kontrastprogramm zu lauten Konzertabenden, das gerade durch seine Zurückhaltung wirkt.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Eine Anmeldung wird erbeten per E-Mail an reservierung@kulturtreff-norderstedt.de oder telefonisch unter (040) 60 92 51 03 (Anrufbeantworter). Die Abendkasse öffnet etwa eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn. Dort können bestellte Karten abgeholt und bezahlt werden; außerdem werden Getränke und kleine Snacks angeboten.

Zum Künstler Torsten Lange aus Reinbek ist über die Region hinaus vor allem als Verfasser der „Reinbek-Hymne“ bekannt geworden, einer Liebeserklärung an seine Heimatstadt, die ihm 2017 große Aufmerksamkeit und viel Beifall einbrachte. Seit einigen Jahren widmet er sich mit dem Programm „Torsten Lange singt… Reinhard Mey“ intensiv dem Liedgut seines musikalischen Vorbilds, das ihn nach eigenen Worten „schon fast sein ganzes Leben begleitet“.

Neben diesem Soloprogramm tritt Lange auch mit dem Trio „The Timetravelers“ auf und hat inzwischen ein eigenes Solo-Programm mit selbst geschriebenen deutschen Liedern im Repertoire.