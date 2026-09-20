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Henstedt-Ulzburg:
Bjarne und Arthur fahren mit "Bohris" zur World Robot Olympiade nach Indien

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Bjarne aus Brügge und Arthur aus Henstedt-Ulzburg, haben sich als deutsches Team für die Open Championship Asia & Pacific der World Robot Olympiad (WRO) in Indien qualifiziert. Mit ihrem selbst entwickelten, autonomen Archäologie-Roboter „Bohris“ treten sie im September in Hyderabad gegen Teams aus über 20 Nationen an.

Henstedt-Ulzburg • Veröffentlicht am 20.09.2026

# WRO # Indien # Olympiade # Bohris

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