Henstedt-Ulzburg:
Bjarne und Arthur fahren mit "Bohris" zur World Robot Olympiade nach Indien
Bjarne aus Brügge und Arthur aus Henstedt-Ulzburg, haben sich als deutsches Team für die Open Championship Asia & Pacific der World Robot Olympiad (WRO) in Indien qualifiziert. Mit ihrem selbst entwickelten, autonomen Archäologie-Roboter „Bohris“ treten sie im September in Hyderabad gegen Teams aus über 20 Nationen an.
Henstedt-Ulzburg • Veröffentlicht am 20.09.2026
Schleswig-Holstein
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