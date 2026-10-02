Feuerwehr:
Großbrand in Henstedt-Ulzburg • 2 Personen gerettet • Mehr als 20 Kälber getötet
Nils Schöning stellv. Kreispressewart Kreisfeuerwehrverband Segeberg zum Geschehen
Fotos: Kreisfeuerwehrverband Segeberg
Henstedt-Ulzburg • Veröffentlicht am 02.10.2026
Schleswig-Holstein
Weitere Videos
Video
Bürgermeisterwahl "Homestory" Toni Köppen
"Ich verspreche nur, was ich auch wirklich schaffen kann"
Video
Wirtschafts.Akademie
Erfolg durch positive innere Einstellung
Video
Genial Reden
Rede worüber du willst - Machen Politiker auch
Video
Engagement - VR Bank in Holstein