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Feuerwehr:
Großbrand in Henstedt-Ulzburg • 2 Personen gerettet • Mehr als 20 Kälber getötet

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Nils Schöning stellv. Kreispressewart Kreisfeuerwehrverband Segeberg zum Geschehen

Fotos: Kreisfeuerwehrverband Segeberg

Henstedt-Ulzburg • Veröffentlicht am 02.10.2026

# Feuerwehr # Brand # HenstedtUlzburg

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