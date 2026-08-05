Veröffentlicht am 05.08.2026

Bad Segeberg – Alljährlich fliegen Ende August die Fledermäuse wieder in die Segeberger Kalkberghöhle ein. Nachdem sie sich den Sommer über in den Wäldern und an den Seen Energiedepots für die kalte Jahreszeit angefressen haben, kommen sie nun zur Schwärmphase und zum anschließenden Winterschlaf zusammen. Mit rund 30.000 Fledermäusen zählt die Segeberger Kalkberghöhle zu den bedeutendsten Winterschlafquartieren Nordeuropas.

Passend zu dieser Zeit lädt das Noctalis Fledermaus-Zentrum in der letzten Augustwoche zur Batweek ein. Die Batweek findet im Rahmen der Europäischen Fledermausnacht statt, die jährlich das Bewusstsein für den Schutz dieser bedrohten Tiere stärkt. In Schleswig-Holstein sind alle 15 vorkommenden Arten gefährdet. Ihr Erhalt ist eng mit dem Schutz von Höhlen, Wäldern und Gewässern verbunden.

Nach dem großen Erfolg im Vorjahr erwartet Familien, Naturbegeisterte und Neugierige an mehreren Tagen ein abwechslungsreiches Programm rund um die geheimnisvollen Tiere:

Dienstag, 25.08.2026 17:00 bis 18:00 Uhr: Die Fledermaus: Vampirgeschichten, Batman und Legenden – In dieser Sonderführung gehen wir den düsteren Legenden auf den Grund: Warum verbinden Menschen Fledermäuse oft mit Grusel und Vampiren? Und welche Rolle spielt eigentlich Batman? Eine Spurensuche zwischen Mythos und Wahrheit.

– In dieser Sonderführung gehen wir den düsteren Legenden auf den Grund: Warum verbinden Menschen Fledermäuse oft mit Grusel und Vampiren? Und welche Rolle spielt eigentlich Batman? Eine Spurensuche zwischen Mythos und Wahrheit. Mittwoch, 26.08.2026: Im Workshop „Fledermausfreundlicher Garten" erfahren Teilnehmende, wie das eigene Grün in ein insekten- und fledermausfreundliches Paradies verwandelt werden kann. Praktisch: Saatbomben und Fledermauskästen werden direkt vor Ort gebastelt und dürfen mit nach Hause genommen werden (Start: 10:30 Uhr). Bei einer Kinderführung (von 4–12 Jahren) geht es von 15:00 – 16:00 Uhr auf den Kalkberg hinaus und zwar verkleidet als Fledermäuse! Dabei entdecken sie die heimische Tier- und Pflanzenwelt und gehen der Frage nach, ob hier früher wirklich Ritter lebten.

erfahren Teilnehmende, wie das eigene Grün in ein insekten- und fledermausfreundliches Paradies verwandelt werden kann. Praktisch: Saatbomben und Fledermauskästen werden direkt vor Ort gebastelt und dürfen mit nach Hause genommen werden (Start: 10:30 Uhr). Bei einer geht es von 15:00 – 16:00 Uhr auf den Kalkberg hinaus und zwar verkleidet als Fledermäuse! Dabei entdecken sie die heimische Tier- und Pflanzenwelt und gehen der Frage nach, ob hier früher wirklich Ritter lebten. Samstag/Sonntag, 29./30.08.2026 Märchenführung durch die Kalkberghöhle für die Kleinsten. Kinder von 4 bis 8 Jahren tauchen bei einer zauberhaften Führung durch die Kalkberghöhle in die Welt der Höhlenzwerge und Drachenschätze ein. Start ist jeweils um 09:30 Uhr.

für die Kleinsten. Kinder von 4 bis 8 Jahren tauchen bei einer zauberhaften Führung durch die Kalkberghöhle in die Welt der Höhlenzwerge und Drachenschätze ein. Start ist jeweils um 09:30 Uhr. Samstag, 29.08.2026 um 20:15 Uhr – ca. 21:30 Uhr: Nachtexkursion mit dem BatDetektor – Gemeinsam mit ExpertInnen geht es vom Noctalis aus in die nächtliche Natur Bad Segebergs. Ausgerüstet mit speziellen „Bat-Detektoren" werden die Ultraschallrufe der Fledermäuse für das menschliche Ohr hörbar gemacht, während die Tiere bei ihren abendlichen Jagdmanövern über den Köpfen hinwegfliegen.

„Die Batweek ist für uns immer eine besondere Gelegenheit unsere BesucherInnen noch tiefergehender über die geheimnisvolle Welt der Fledermäuse zu informieren und sie für diese faszinierenden, hochspezialisierten Lebewesen zu begeistern", so das Team des Noctalis.

Informationen und Anmeldung ab sofort unter https://noctalis.de