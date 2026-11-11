Veröffentlicht am 11.11.2026

Alveslohe. Erleben Sie eine Zeitreise zurück in die schillernde Ära von Las Vegas – dorthin, wo Elvis Presley mit seiner unvergleichlichen Stimme Musikgeschichte schrieb. Torben Does Elvis Presents: Elvis in Concert ist eine leidenschaftliche Hommage an den King of Rock ’n’ Roll – kraftvoll, emotional und musikalisch auf höchstem Niveau.

Dieses Tribute-Konzert bringt die Magie einer klassischen Elvis-Las-Vegas-Show detailgetreu auf die Bühne: die großen Arrangements, der satte Sound, die legendären Songs – von energiegeladenen Rock-’n’-Roll-Hymnen wie *„Suspicious Minds“* und *„Burning Love“* bis hin zu gefühlvollen Balladen wie *„Can’t Help Falling in Love“* und *„In the Ghetto“*.

Doch hier gibt es einen entscheidenden Unterschied: Keine Glitzeranzüge. Kein Make-Up. Keine Verkleidung.

Im Mittelpunkt steht ausschließlich das, was Elvis unsterblich gemacht hat – *seine Stimme und seine Musik

Torben does Elvis - Elvis in concert

Samstag den 14. November | 20 Uhr

Bürgerhaus Alveslohe

Tickets: Per Mail an kid-alveslohe@gmx.de oder per Telefon unter 0155 656 522 46 Weitere Informationen, Ticketbestellung finden Ihr auf www.kid-alveslohe.de