Veröffentlicht am 08.10.2026

Kreis Pinneberg. Kostenlose Förderberatung in Tornesch: IB.SH-Förderlotse berät Unternehmen und Gründer. Wer ein Vorhaben finanzieren will, kann sich am 2. November bei der WEP Wirtschaftsförderung individuell zu Fördermitteln beraten lassen.

Welche Fördertöpfe passen zu meinem Projekt, und wie überzeuge ich meine Hausbank? Antworten darauf gibt es am Montag, 2. November 2026, in Tornesch. Die WEP Wirtschaftsförderung lädt zu einem Förder- und Finanzierungssprechtag mit der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) ein.

Zwischen 11 und 16.30 Uhr steht IB.SH-Förderlotse Volker Ratje für Einzelgespräche zur Verfügung. In rund 45 Minuten erhalten Teilnehmende einen Überblick über infrage kommende Förderprogramme von Land, Bund und Europäischer Union sowie über geeignete Finanzierungsinstrumente. Außerdem gibt es Tipps zur Antragstellung und zur Vorbereitung auf das Gespräch mit der Hausbank.

Das Angebot ist kostenfrei, neutral und auf das jeweilige Vorhaben zugeschnitten. Es richtet sich an Unternehmen sowie Gründerinnen und Gründer, die investieren oder ihren Betrieb weiterentwickeln möchten.

Auf einen Blick

Wann: Montag, 2. November 2026, 11 bis 16.30 Uhr

Montag, 2. November 2026, 11 bis 16.30 Uhr Wo: WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch

WEP Wirtschaftsförderung, Lise-Meitner-Allee 18, 25436 Tornesch Kosten: keine

keine Dauer: ca. 45 Minuten pro Gespräch

Anmeldung