Veröffentlicht am 16.11.2026

Neumünster. „Wann ist ein Mann ein Mann?", fragt Herbert Grönemeyer 1984 sein Publikum und landet mit dem Song knapp vierzig Jahre später im Sommer 2026 ein ungeahntes Revival auch in der jüngeren Generationen. Sind Männer und ihre Fragezeichen über sich selbst also in den 80er Jahren stecken geblieben oder gibt es mittlerweile Neues zu erzählen? Der in Neumünster aufgewachsene Tänzer Mark Christoph Klee wagt sich ins Feld der Männlichkeiten und bringt in "Männer rollen" neben eigener Biografiearbeit auch Forscher*innen und Autor*innen auf die Bühne ins Theater in der Stadthalle.

MMK befragt Männlichkeiten. Dafür lädt das Tanzkollektiv jeweils eine*n Autor*in oder Forscher*in zu einem geteilten Abend aus Vortrag, Performance und Gespräch ein. Gemeinsam beleuchten sie Männlichkeit aus autobiografischer, theoretischer und tänzerischer Perspektive und treten miteinander sowie mit dem Publikum in den Austausch.

Die Performance:

In der Performance „Männer rollen" untersucht Tänzer und Choreograf Mark Christoph Klee sein Bild von Männlichkeit, geprägt vom elterlichen Handwerksbetrieb und seinem Coming-out als junger Mann. In einem Bühnenbild aus 100 Porenbetonsteinen sucht er nach Sanftheit. Er reflektiert eigene Privilegien und fragt, wie patriarchale Strukturen die Beziehung zu seinen Eltern formen, bis tief in die queere Community hineinwirken und sogar seine eigene sexuelle Lust durchdringen.

Der dreiteilige Abend fragt, was geschieht, wenn Männer ins Rollen geraten und mit ihnen sinnbildlich ein ganzes System.

Über Mark Christoph Klee und MMK aus Neumünster

Nach dem Abi an der Holstenschule hat Mark Christoph Klee zeitgenössischen Tanz in Amsterdam studiert und ist seitdem international auf Tournee. Dank des Kulturbüros Neumünster ist er zurück in seine Heimat gekommen. Er gewann die Ausschreibung zum Preis „Kunst schaffen in Neumünster“ und das war Anlass dafür, dass sich das Performancekollektiv Merle | Mischke | Klee in 2018 gegründet hat. Was mit einer performativen Ausstellung in der (damals noch) Bürgergalerie begann, ist nun zu einem der erfolgreichsten freien Ensembles in Schleswig-Holstein gewachsen. MMK hat seinen Sitz in Neumünster, aber ihre zeitgenössischen Tanzstücke sind regelmäßig in ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und darüber hinaus auf Tournee. Nun sind sie zurück mit einem neuen Stück, das ganz konkret auch die Biografie von Mark Christoph und das Aufwachsen im elterlichen Elektrobetrieb "Elektro Klee" als Startpunkt nimmt.

Männer rollen 18.11 I 20 Uhr Theater in der Stadthalle

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