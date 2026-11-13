Veröffentlicht am 13.11.2026

Norderstedt. Gemeinsam tanzen, plaudern und Musik genießen: Am Montag, 16. November, findet von 14 bis etwa 16 Uhr im Seniorentreff, Kirchenstraße 53, ein Tanzcafé statt. Eingeladen sind Menschen mit Demenz sowie ihre Angehörigen, Freunde und Bekannten.

Bei Kaffee, Kuchen und Live-Musik steht ein fröhliches Miteinander im Mittelpunkt. Organisiert und durchgeführt wird der Nachmittag vom Verein adasoft e.V. gemeinsam mit angehenden Betreuungskräften. Veranstalter ist der Arbeitskreis Demenz in Zusammenarbeit mit adasoft e.V. und der Alzheimer Gesellschaft.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Um Anmeldung wird gebeten bei adasoft e.V. unter Telefon 040 – 529 83 891 oder per E-Mail an info@adasoft.de.