Veröffentlicht am 18.11.2026

Norderstedt. Das Mütterzentrum Norderstedt veranstaltet dieses Jahr wieder einen sortierten Spielzeugmarkt. Der Markt findet am Samstag, 21.11., von 14 – 17 Uhr statt. Es kann von der ersten Rassel über Lego, Tonie-Figuren, Puzzles, Playmobil, Gesellschaftsspiele, Bücher, Konsolenspiele bis hin zum Fahrrad/Roller/Laufrad oder Puppenhaus alles angeboten werden.

Eine Verkäufernummer und Preisschilder können ab sofort im Büro des Mütterzentrums erworben werden. Es werden Spenden dafür angenommen vom Mütterzentrum, allerdings derzeit keine Bücher, DVDs oder CDs. Nähere Informationen und Anmeldung direkt im Büro des Mütterzentrums, Kielortring 51 montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr oder telefonisch unter 040 / 523 72 50 oder per E-Mail info@muetterzentrum-norderstedt.de oder auf unserer Homepage www.muetterzentrum-norderstedt.de.